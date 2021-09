A pochi giorni dal suo ingresso ufficiale nella Hall of Fame NBA, Chris Bosh ha ripercorso le tappe della sua carriera: tra queste c’era, ovviamente, il suo trasferimento ai Miami Heat dove ha vinto due titoli nel 2012 e 2013. La scelta di lasciare Toronto per trasferirsi in Florida è stata dura ma necessaria, come racconta CB.

Nel corso di una puntata dello show Sirius XM NBA Radio, Chris Bosh ha spiegato il motivo per cui ha lasciato i Raptors – squadra dove era la superstar assoluta – per unirsi alla corte di LeBron James e Dwyane Wade:

.@chrisbosh’s reason for joining the @MiamiHEAT was simple: he wanted to compete for a championship. Hear more during his Town Hall on @SiriusXMNBA tonight, 9/8, at 6pm ET. https://t.co/OX22dpuQO5 pic.twitter.com/nsLHBmvMXD

— SiriusXM (@SIRIUSXM) September 8, 2021