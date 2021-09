NBA, Shaquille O’Neal: “Lillard rimane a Portland? È uno della vecchia scuola”

Dopo i dubbi seminati da Damian Lillard sul suo futuro a Portland, per ora i fan dei Blazers possono dormire sonni tranquilli visto che non dovrebbero esserci brutte sorprese. Il play inizierà la prossima stagione a Rip City, come ha chiarito nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Tutto questo nonostante il mercato NBA di Portland, con il front office della franchigia che non è riuscito a portare in città altri giocatori di rilievo. Per Shaq, però, Lillard dovrà prima o poi abbandonare la nave se vorrà davvero vincere qualcosa. Queste le parole dell’ex Lakers al Rich Eisen Show.

“È un ragazzo con una mentalità da vecchia scuola. Una volta si diceva: “Non giocherò nella tua stessa squadra, voglio batterti”. Ma i giocatori di nuova generazione ora dicono: “Ehi, facciamo una squadra insieme per rendere le cose più facili?”. Si tratta di una decisione difficile per lui da prendere. So che vuole restare a Portland e vincere, ma potrebbe dover cambiare idea. Se tutti continuano a volersi unire ad altre stelle, questo processo lo porterà ancora più lontano dalle possibilità di titolo. Dovrebbe andare in una contender se vorrà avere maggiori possibilità di vincere un titolo? Direi di sì. Non mi piacciono molto i giocatori che si uniscono per creare un superteam, ma è così che funziona di questi tempi. Se può andare in una squadra che ha già 2 o 3 giocatori di primo livello, le sue possibilità di vincere un titolo aumentano.”

Lillard spera di compiere quello che ha effettivamente fatto Giannis Antetokounmpo con Milwaukee, ma la squadra era decisamente diversa dai Blazers:

“Ho sentito Giannis dire diverse volte: ‘Non vado da nessuna parte.’ E questo è un messaggio forte da dare alla tua squadra, ma se Kawhi non si fosse fatto male, James non si fosse fatto male, forse i Bucks non avrebbero vinto. Giannis però ha detto che sarebbe rimasto a Milwaukee e gli hanno concesso un’estensione contrattuale pesante… lo rispetto per quella decisione.”

Leggi Anche

Mercato NBA, i Lakers cercano il loro quindicesimo uomo

NBA, Ben Wallace pronto ad essere inserito nella Hall of Fame 2021

NBA, i Clippers annunciano una cerimonia per la costruzione della nuova arena