Mercato NBA, i Brooklyn Nets tagliano Jahlil Okafor

Niente conferma per Jahlil Okafor con i Brooklyn Nets. Il lungo, arrivato all’interno della trade che ha portato DeAndre Jordan in direzione Detroit Pistons, non rientra nei piani di coach Steve Nash e diventerà così free agent nel corso delle prossime ore.

Il giocatore è all’interno del suo secondo anno di contratto firmato ai tempi con Detroit, con l’annata 2021/2022 prevista a quota 2.3 milioni di dollari. Il centro potrebbe ora essere reclamato da altre franchigie.

The Nets have waived center Jahlil Okafor. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2021

Leggi Anche

Mercato NBA, i Cavs continuano a cercare la trade per Ben Simmons

NBA, i Clippers annunciano una cerimonia per la costruzione della nuova arena

NBA, Ben Simmons non ha intenzione di aiutare i Sixers a trovare uno scambio equo