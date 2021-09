NBA, i Clippers annunciano una cerimonia per la costruzione della nuova arena

Dopo anni di convivenza forzata con i ben più acclamati Los Angeles Lakers, sembra che i Clippers siano finalmente pronti a cambiare casa nel futuro prossimo, spostandosi verso Inglewood.

In seguito a diversi ritardi e contrattempi (tra cui alcune dispute legali con The Forum, complesso situato nella stessa area), infatti, la squadra di Steve Ballmer ha annunciato una cerimonia di groundbreaking (una sorta di celebrazione per l’inizio dei lavori) dedicata alla nuova arena dei Clips, che si terrà il 17 settembre. Oltre a Ballmer saranno ovviamente presenti anche i giocatori della squadra (tra cui Kawhi Leonard e Paul George) e Ty Lue, allenatore della franchigia.

The Clippers will host a groundbreaking ceremony for their new arena in Inglewood on Sept. 17. — Arash Markazi (@ArashMarkazi) September 8, 2021

L’arena (costata circa un miliardo di dollari) dovrebbe essere pronta per il 2024 e diventerà quindi la nuova casa dei Clippers. Dopo il notevole investimento della proprietà (che per dare il via ai lavori ha anche dovuto comprare il sopracitato The Forum per 400 milioni di dollari), la seconda squadra di LA potrà finalmente disporre di un proprio palazzetto, allontanando in parte la costante ombra dei ben più vincenti cugini gialloviola.

Leggi anche:

NBA, Magic Johnson: “Jerry Krause distrusse la dinastia dei Bulls di Jordan”

Mercato NBA, i Cavs continuano a cercare la trade per Ben Simmons

NBA, Malik Monk: “Non vedo l’ora di giocare con AD!”