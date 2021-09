Alla fine DeAndre Jordan non ha trovato il buyout con i Brooklyn Nets, ma una trade. Il centro, infatti – secondo quanto riporta l’insider NBA Adrian Wojnarowski – è stato scambiato in direzione Detroit Pistons insieme a quattro future scelte al secondo giro del Draft e 5.78 milioni di dollari di cash consideration, in cambio di Jahlil Okafor e Sekou Doumbouya.

Il piano di Detroit, ora, è quello di lavorare contestualmente ad un accordo di buyout con il giocatore – il quale possiede peraltro due anni per 20 milioni di dollari complessivi. Con questa mossa, invece, i newyorchesi risparmieranno 47 milioni tra Salary Cap e Luxury Tax.

ESPN Sources: Brooklyn is trading C DeAndre Jordan, four future-second round picks and $5.78M to Detroit for Jahlil Okafor and Sekou Doumbouya. Pistons plan to work through a buyout on two-years, $20M owed Jordan; Nets will save $47M in salary and tax on deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021