NBA, Kyle Kuzma e il suo trainer criticavano pesantemente Luka Doncic nel 2018

Dopo tre stagioni in NBA, Luka Doncic si è guadagnato il rispetto dei colleghi e un posto privilegiato di fianco ai più grandi della lega. Nei tre anni passati oltreoceano, il play sloveno è costantemente migliorato, mettendo insieme numeri incredibili, da predestinato. Tuttavia, il suo ingresso in NBA è stato parzialmente accolto con scetticismo. Per esempio, Kyle Kuzma e il suo trainer non lo vedevano come una futura stella.

Infatti, nel 2018, il trainer di Kuzma, tale Clint Parks, affermava su Twitter che l’hype per l’arrivo di Doncic fosse esagerato, sminuendo la futura stella dei Dallas Mavericks in vari modi:

“Penso che il motto ‘Sei quello che marchi’ non possa essere applicato a Luka Doncic perché non è in grado di marcare nessuno.” “Se giocate alle sedie musicali con Luka è meglio che la smettiate.” “Luka Doncic si sta ancora rilassando ragazzi. Rivalutatelo quando la stagione inizia. Ho sentito che potrebbe giocare da 5 nello small ball LOL.” “Nessun odio contro Luka Doncic alcuni di voi la devono smettere, ho ragazzi nella lega che trascinerebbero il suo culo su e giù per il campo.” “Nessuno nella lega vuole vedere un ‘Euro’ arrivare e palleggiare tutto il giorno. La NBA non è l’Eurolega.” “Ho osservato molto Luka Doncic e la sua abilità di battere i ragazzi in NBA è una grossa bandiera rossa.” “Doncic porterà un intera dirigenza e un intero staff al licenziamento. Meglio non giochi la Summer League e venga aggredito da un pitbull come Javon Carter.”

Per finire, anche Kyle Kuzma salì sul carro del proprio trainer e disse anche lui la propria su Luka Doncic, sempre attraverso Twitter:

“Non c’è hating nel dire che una cosa è mettere insieme grandi numeri, un’altra è far scivolare i piedi contro Kyrie (Irving) o Dame (Lillard).”

Leggi anche:

NBA, Rasheed Wallace sicuro: LeBron James nella mia epoca non avrebbe avuto tanto successo

Mercato NBA, Alize Johnson firma con i Bulls

NBA, Jonathan Isaac pronto per la prima partita?