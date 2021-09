I Los Angeles Clippers aggiungono un nuovo elemento al proprio roster: si tratta di Harry Giles III, ex giocatore dei Trail Blazers: per l’ex stella di Duke contratto di un anno non garantito, come riporta Shams Charania di The Athletic.

Free agent C/F Harry Giles is signing a non-guaranteed deal with the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Giles was the No. 20 pick in 2017 Draft and played for Portland last season. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 7, 2021

Harry Giles è stato falcidiato dagli infortuni sin da quando ha iniziato a giocare al college: considerato uno dei migliori giovani talenti del basket collegiale, Giles ha giocato a Duke insieme a Luke Kennard. Nel 2017 approda ai Kings dove, però, non gioca mai a causa di un infortunio al ginocchio.

Nel biennio che va dal 2018 al 2020, Harry Giles scende in campo con più continuità con la maglia di Sacramento dove, tuttavia, non riesce a conquistarsi un posto fisso nel quintetto titolare. Nella scorsa stagione Giles ha giocato a Portland, dove ha registrato una media di 2.8 punti e 3.5 rimbalzi in 38 partite.

Ora, a 23 anni, Harry Giles giocherà per i Clippers, squadra che punta a lottare per il titolo: una bella occasione per il ragazzo, desideroso di lasciarsi alle spalle i momenti bui legati agli infortuni.

