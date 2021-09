Mercato NBA, i San Antonio Spurs confermano Keita Bates-Diop

Le apparizioni di Keita Bates-Diop nella scorsa stagione devono aver convinto i San Antonio Spurs. Trenta partite, e una media di 2.6 punti, 1.6 rimbalzi e 0.4 assist, che sono valse un nuovo contratto. Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i texani hanno firmato il classe ’96 con un contratto biennale.

Forward Keita Bates-Diop is returning to San Antonio on a new two-year contract, sources tell ESPN. He was on a two-way deal with the Spurs last season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 7, 2021