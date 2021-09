Mercato NBA, Alize Johnson firma con i Bulls

Gli Chicago Bulls continuano a muoversi sul mercato e assemblare il roster in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal suo agente George Langberg ad Adrian Wojnarowski, insider per ESPN, i Bulls hanno firmato Alize Johnson. Visti gli addii di Thaddeus Young – coinvolto nella trade che ha portato DeRozan nella Windy City – e Lauri Markkanen – andato ai Cavs via sign&trade – la dirigenza aveva bisogno di ricoprire un buco nel ruolo di ala grande. E così, dopo la firma di Stanley Johnson, è stato aggiunto a roster anche Alize.

Free agent F Alize Johnson has agreed on a two-year, $3.6M deal with the Chicago Bulls, his agent @GeorgeLangberg tells ESPN. The Bulls had a need for power forward depth and roster offers some real opportunity for Johnson. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2021

Il contratto ha una durata di due anni e un valore complessivo di 3.6 milioni di dollari. Come sottolineato da Woj nel tweet, grazie a questa firma i Bulls hanno migliorato le loro rotazioni nel frontcourt. E al contempo Alize Johnson potrà giocare più minuti rispetto alla scorsa stagione ai Nets, che lo hanno tagliato vista l’abbondanza di giocatori presenti a roster nel suo stesso ruolo.

In uscita da Missouri State, i Pacers lo avevano scelto al secondo giro del Draft del 2018. Alize ha giocato per due anni a Indiana prima della parentesi in G League e l’arrivo ai Nets. Le sue medie in NBA non sono altissime, anzi: nelle 49 partite giocate complessivamente ha viaggiato a 2.9 punti e 3.2 rimbalzi a partita in 7.6 minuti.

Nel suo breve periodo a Brooklyn Johnson ha avuto però due prestazioni che ci mostrano tutto il suo talento. Al suo esordio, nella sconfitta contro Utah, ha finito la partita segnando 23 punti e catturando 15 rimbalzi. E nella vittoria contro Indiana, la sua ex squadra, ha messo a referto 20 punti e 21 rimbalzi.

Leggi anche:

NBA, Michael Jordan ed i 100 milioni rifiutati per un’apparizione di due ore

Mercato NBA, LaMarcus Aldridge firma con i Brooklyn Nets: i dettagli

NBA, Leonard e George avrebbero deciso di giocare insieme a casa di Drake