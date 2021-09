NBA, Leonard e George avrebbero deciso di giocare insieme a casa di Drake

È l’estate del 2019 quando il freschissimo campione NBA Kawhi Leonard decide di addentrarsi in una nuova, difficile sfida: quella targata Los Angeles Clippers. A far esplodere ulteriormente la felicità della seconda sponda di Los Angeles è la contemporanea firma di Paul George. Due fenomeni al servizio di una franchigia sfortunata per provare a vincere ed entrare nella storia.

Tuttavia, Leonard sembrava esser destinato alla metà leggendaria della città, ossia quella dei Los Angeles Lakers. Dopo essersi preso un po’ di tempo per decidere, il classe ’91 ha però sorpreso tutti con la sua scelta. Ma, nel profondo del loro cuore, Leonard e George sapevano già da molto tempo che avrebbero intrapreso un nuovo cammino insieme.

Infatti, le due stelle avrebbero deciso di unire le forze nel momento in cui si sono incontrate a casa di Drake. Un legame si sarebbe creato fin da subito, forse anche grazie alla musica del famosissimo rapper canadese. Dunque, se mai i Los Angeles Clippers vinceranno un titolo, il merito sarà anche dello stesso Drake.

