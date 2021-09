Mercato NBA, i Chicago Bulls ingaggiano Stanley Johnson

In vista della nuova stagione NBA, i Chicago Bulls hanno deciso di puntellare ulteriormente il roster. La franchigia ha così ingaggiato l’ala free agent Stanley Johnson. Il 25enne era rimasto senza squadra dopo la fine del precedente contratto con i Toronto Raptors. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Free agent forward Stanley Johnson has agreed to a deal with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 6, 2021

Stanley Johnson può vantare già sei stagioni trascorse in NBA, con qualche apparizione nella lega di sviluppo. Nell’ultima annata è sceso in campo in 61 occasioni con i Raptors, viaggiando con 4.4 punti, 2.5 rimbalzi e 1.5 assist di media a partita. Con questo acquisto i Chiacgo Bulls chiudono il roster per la prossima stagione, in cui punteranno all’accesso ai Playoff.

