Alla fine LaMarcus Aldridge ha deciso di firmare per i Brooklyn Nets. Dopo essere stato avvicinato nelle scorse ore anche dai Chicago Bulls – i quali erano pronti ad offrirgli un ruolo importante tra i lunghi in roster – il giocatore ha scelto di tornare all’interno della squadra allenata da coach Steve Nash. La conferma è arrivata direttamente dall’agente del giocatore – Jeff Schwartz – che ai microfoni di ESPN ha rivelato come Aldridge si legherà ai Nets sulla base di un annuale da 2.6 milioni di dollari, ossia il minimo salariale destinato ai veterani.

È chiara la scelta del giocatore di tornare ai Nets anche come segno di rispetto dopo averli salutati anzitempo solo cinque mesi fa, dopo gli ormai noti problemi cardiaci accusati dal 7 volte All-Star. Aldridge, lo ricordiamo, ha ricevuto il via libera per tornare a giocare dopo aver svolto diversi esami clinici anche alla presenza dello staff medico dei Nets.

After retiring with heart concerns five months ago, seven-time All-Star forward LaMarcus Aldridge is returning on a one-year, $2.6 million deal with the Brooklyn Nets, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021

