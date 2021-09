Mercato NBA, Paul Millsap è un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, noto giornalista in forza alla redazione di The Athletic, Paul Millsap giocherà la stagione NBA 2021-2022 con la maglia dei Brooklyn Nets. Nonostante le cifre dell’accordo non siano ancora state divulgate, esso dovrebbe riguardare un solo anno al minimo salariale.

Free agent Paul Millsap has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, his agent DeAngelo Simmons told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

Brooklyn si aggiudica un profilo di enorme esperienza ad alti livelli, per giunta estremamente stimolato dalla possibilità concreta di mettere le mani su quello che sarebbe il suo primo anello NBA. Sbaragliata la concorrenza di Bulls, Clippers, Hawks, Pelicans, Sixers, T’Wolves e Warriors, i Nets accolgono al Barclays Center un giocatore che ha deciso sapientemente di esplorare la free agency, specie considerando il rinnovo di JaMychal Green e l’acquisizione di Jeff Green avvenuti in casa Nuggets.

L’ex giocatore di Atlanta ha mantenuto una media di 9.0 punti, 4.7 rimbalzi e 1.8 assist a partita nel corso della passata stagione, giocando circa 21 minuti ad incontro.

