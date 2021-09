NBA, Kawhi Leonard in versione hip hop: cameo nel nuovo video di Drake!

Il mondo NBA e quello dell’hip hop americano, si sa, vanno davvero a braccetto. Due sfere che molto spesso di incontrano, l’una influenzata dall’altra. Basti pensare alla carriera da rapper di Damian Dame Dolla Lillard, o a Jay-Z proprietario di minoranza dei Brooklyn Nets. Insomma, un amore tra due mondi che hanno davvero tanto in comune e che non esitano a sperimentare nuovi modi per avvicinarsi e collaborare. L’ultimo esempio? Il nuovo singolo di Drake.

L’attesissimo album di Drake, Certified Lover Boy, ha infatti stupito non solo gli appassionati hip hop ma anche i tifosi NBA. Il motivo è l’inaspettata ed esilarante apparizione di Kawhi Leonard nella traccia Way 2 Sexy, un cameo che è già leggenda.

Drake e Kawhi si sono conosciuti durante l’anno in Canada del giocatore, un’ amicizia culminata poi con la vittoria dell’anello NBA 2019. Il rapper, che tra l’altro ricopre il ruolo di global ambassador per il team canadese, è riuscito quindi a conquistare un piccolo cameo di uno dei giocatori più riservati ed enigmatici dell’intera lega. Enigmatico proprio come il balletto di Kawhi durante la sua breve apparizione.

