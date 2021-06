Dopo aver svelato l’MVP stagionale, la NBA ha nominato LaMelo Ball come il Rookie of The Year 2021. La notizia è stata riportata in anteprima da Adrian Wojnarowski, insider di ESPN. Il giocatore ha terminato la stagione con la maglia degli Charlotte Hornets con una media di 15.7 punti, 5.9 rimbalzi e 6.1 assist ad allacciata di scarpa.

Superata la concorrenza di Anthony Edwards il quale con la canotta di Minnesota è stato autore di una seconda parte di regular season davvero positiva. La stellina dei Timberwolves ha chiuso invece con 19.3 punti, 4.7 rimbalzi e 2.9 assist a partita. In serata è atteso l’annuncio ufficiale da parte della lega, insieme alla graduatoria finale.

Charlotte Hornets guard LaMelo Ball has been voted the NBA’s Rookie of the Year, sources tell ESPN. Announcement expected soon. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2021

Leggi Anche

NBA, Mavericks: Donnie Nelson lascia il ruolo di GM

NBA, infortunio Kawhi Leonard: si teme per il crociato del giocatore