NBA, Tim Hardaway Jr.: “Vogliamo portare il titolo a Dallas”

Tim Hardaway Jr. vuole che i suoi Dallas Mavericks puntino al titolo NBA. Secondo la guardia, la compagine texana ha tutte le carte in regola per giocarsi il titolo. Dopo la recente delusione ai Playoff, perdendo ancora al primo turno contro i Los Angeles Clippers, Rick Carlisle ha lasciato la panchina ed è contestualmente iniziata l’era di Jason Kidd. Sebbene non ci siano state grandi mosse sul mercato, i Mavericks possiedono un roster per poter competere ai piani alti della Western Conference.

Tim Hardaway Jr. ha parlato del suo nuovo allenatore, affermando che una persona così può solo far bene in questa squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“Ora come ora la situazione sembra simile all’anno scorso. Abbiamo aggiunto solo qualche nuovo ragazzo e abbiamo cambiato il front office. La squadra non è cambiata tanto. In questa società ci sono nuove persone che hanno già vinto e porteranno qui la mentalità da campioni. Questo sarà importantissimo per noi. Ci aiuterà molto.”

Hardaway Jr. ha poi continuato parlando dei due grandi talenti dei Mavs, Kristaps Porzingis e Luka Doncic:

“Gioco con Porzingis da cinque anni e ora anche con Luka Doncic. Quando giocammo nella bolla di Orlando capì subito che questo era il posto giusto per me e che qui sarei potuto crescere molto. Dopo quella esperienza ho capito che questo gruppo è speciale.”

In conclusione, Hardaway ha affermato di voler superare assolutamente il primo turno:

“Dobbiamo assolutamente giocare bene su tutti e due i lati del campo. Vogliamo accedere alla postseason e superare, non solo il primo ma anche il secondo turno, e successivamente provare a conquistare il titolo NBA.”

