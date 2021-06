Mercato NBA, probabile addio dai Miami Heat per Tyler Herro

La cavalcata dei Miami Heat alle Finals 2020 è stata memorabile e, forse, lo sarà sempre. L’emblema di quel percorso, seppur conclusosi con una sconfitta, è stato il labbro leggermente alzato di Tyler Herro in gara-3 volto a celebrare uno dei suoi canestri decisivi nel finale di partita. Un gesto frutto della sua personalità e di una forza, di una consapevolezza, di una fiducia in se stesso in quel momento impareggiabile. Forza che però sembra essere svanita.

Tyler Herro versione “bolla di Orlando” e Tyler Herro stagione 2020/2021 sono stati due giocatori differenti e questo divario sembra aver convinto la franchigia della Florida a separarsi dal classe duemila. Come se non bastasse, la celebrità raggiunta dal numero 14 proprio dopo quel gesto sembra non aver reso troppo felice il vertice della società. Queste le parole riportate da Ethan Skolnick di Five Reasons Sports Network circa un’eventuale trade:

“Ho sentito che ci sia un 75% di probabilità o più che Tyler Herro venga scambiato in questa offeseason. Infatti, quando ho parlato di 75% molte fonti della lega mi hanno confermato che la percentuale sia addirittura bassa.”

Non è un caso, quindi, che i Miami Heat abbiano cercato di liberarsi della guardia già da inizio anno. In questa stagione Tyler Herro ha disputato 54 partite, di cui solo 15 da titolare, mettendo a referto una media di 15.1 punti, 5.0 rimbalzi e 3.4 assist. Se ci saranno offerte per lui, probabilmente gli Heat le accoglieranno a braccia aperte.

