Mercato NBA, Delon Wright ai Miami Heat dopo il buyout

Delon Wright ha raggiunto un accordo con i Washington Wizards per un buyout che lo libererà dal contratto con la squadra capitolina. Il piano per la guardia veterana è di firmare con i Miami Heat, aggiungendosi a un backcourt con enormi potenzialità ma a corto di personale. A darne notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN.

Washington Wizards guard Delon Wright has agreed on a contract buyout, clearing the way for him to sign with the Miami Heat upon clearing waivers, his agent Greg Lawrence tells ESPN. Another dependable veteran for the Heat’s rotation. pic.twitter.com/rLqQRgPiFM

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2024