Mercato NBA, Juancho Hernangomez finisce ai Celtics per Edwards, Dunn ed una futura scelta

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, giornalista in forza alla redazione di ESPN, i Boston Celtics ed i Memphis Grizzlies hanno appena portato a compimento una trade che ha visto coinvolti ben tre giocatori ed una scelta futura.

Juancho Hernangomez, ala spagnola giunta a Memphis in estate nel domino della trade che ha portato Patrick Beverly a Minnesota, giocherà la prossima stagione NBA con la maglia dei Celtics. Boston, ai fini di acquisire le prestazioni sportive del venticinquenne spagnolo, ha ceduto ai Grizzlies Carsen Edwards, trentatreesima scelta del Draft NBA 2019, ed anche Kriss Dunn, giunto in Massachusetts da Atlanta nei meandri dell’affare che ha portato Tristan Thompson a Sacramento.

In aggiunta, le due franchigie si sono accordate sulla base di un diritto di scambio di una seconda scelta in ottica Draft NBA 2026.

Memphis has agreed to trade forward Juancho Hernangomez to Boston for guards Kris Dunn, Carsen Edwards and a 2026 second-round pick swap, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021