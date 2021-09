Mercato NBA, LaMarcus Aldridge interessato a firmare con i Chicago Bulls

Dopo la notizia di settimana scorsa di un possibile rientro in NBA da parte di LaMarcus Aldridge, ora circolano voci su un suo possibile sodalizio con i Chicago Bulls. Il lungo – il quale aveva annunciato il ritiro lo scorso marzo per sopravvenuti problemi cardiaci – ha ricevuto il via libera dai medici per tornare a giocare e potrebbe farlo con la franchigia dell’Illinois.

In effetti, secondo la NBC, i Bulls stanno monitorando la situazione intorno al giocatore per provare a rafforzare la squadra e regalare profondità ed esperienza alla propria panchina. Peraltro, Chicago ha perso diversi lunghi durante l’attuale offseason: Lauri Markkanen, Thaddeus Young e Daniel Theis.

In ogni caso, Shams Charania di The Athletic mette in pole position i Brooklyn Nets, squadra che aveva accolto l’ex Portland proprio durante la scorsa stagione. È chiara anche la volontà del giocatore di riscattarsi con la canotta dei newyorchesi dopo averli ‘abbandonati’ poco prima dei Playoff. La situazione è in evoluzione.

