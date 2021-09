Il roster dei Dallas Mavericks si arricchisce di un nuovo elemento: si tratta di JaQuori Mclaughlin, ex guardia dell’UC Santa Barbara: il giocatore, dopo la Summer League con gli Warriors, ha accettato firmato un two-way contract con i texani.

Source: Mavs are signing guard JaQuori McLaughlin to a two-way deal. He played for the Warriors’ summer league team. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) September 1, 2021

JaQuori McLaughlin, che non è stato scelto nello scorso Draft, nella scorsa stagione NCAA è stato nominato Big West Player of the Year dopo aver segnato una media di 16 punti, 5,2 assist, 3,5 rimbalzi e 1,5 recuperi in 26 partite la scorsa stagione, diventando inoltre il terzo giocatore nella storia della competizione a registrare almeno 1.000 punti e 300 assist in una carriera.

Nell’ultima Summer League con la maglia di Golden State, JaQuori McLaughlin ha registrato una media di 10.2 punti, 5.8 assist, 4.4 rimbalzi in cinque partite, registrando il 38,3% dal campo.

La stagione di McLaughlin si dividerà tra i Mavericks e Texas Legends, la squadra satellite in G League, dove avrà l’opportunità di giocare con più continuità, aggregandosi qualche volta alla squadra maggiore.

Leggi anche:

NBA, Rajon Rondo: “Lue? Difficile giocare per uno che non crede in te”

Mercato NBA, Avery Bradley ancora senza una squadra. Warriors non interessati

NBA, a New York e San Francisco restrizioni per i giocatori non vaccinati