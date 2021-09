Mercato NBA, i Wolves tra i più attivi per Ben Simmons

I Minnesota Timberwolves sono alla ricerca di un ala grande, e Ben Simmons è il nome preferito della dirigenza Wolves. Jon Krawczynski, reporter di The Athletic, ha parlato dell’interesse della squadra per Simmons, e al momento i Timberwolves sembrano la squadra favorita per una trade con i Sixers:

“Dopo le conversazioni avute con le squadre a Las Vegas, ho avuto l’impressione che i Timberwolves siano la squadra più attiva nelle trattative per provare a prendere via trade Ben Simmons”

Non è mai stato un segreto che in questa offseason i Sixers volessero scambiare Ben Simmons. La dirigenza di Philadelphia aveva anche provato a trovare un accordo con gli Warriors, ma i Dubs avevano valutato troppo alte le richieste per il giocatore. Negli ultimi giorni è infine arrivata la richiesta di trade da parte di Ben Simmons, che ha detto che non giocherà più con i 76ers.

Al momento i Sixers vogliono in cambio un giocatore All-Star e delle scelte importanti al Draft. I Wolves, che hanno tutte le proprie pick al primo giro fino al 2028, potrebbero fare un’offerta importante, ma non hanno giocatori da scambiare. Per nessuna delle due squadre sarebbe utile inserire nello scambio Karl-Anthony Towns, e i Wolves non vogliono rinunciare ad Anthony Edwards. Minnesota potrebbe allora inserire nella trade D’Angelo Russell. Per Philadelphia sarebbe un upgrade in attacco, ma i dubbi nella metà campo difensiva potrebbero spingere la dirigenza guidata da Morey a rifiutare questa offerta.

Al momento i Timberwolves non hanno un’ala grande da schierare come titolare, e l’arrivo di Ben Simmons potrebbe davvero cambiare le carte in tavola per la franchigia di Minneapolis. Il cestista australiano è sicuramente tra i migliori difensori della lega, e rimane infermabile quando si trova in campo aperto. I dubbi sulle sue recenti prestazioni ai Playoff rimangono, ma un nuovo inizio potrebbe svoltare la sua carriera.

