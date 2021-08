Mercato NBA, Avery Bradley ancora senza una squadra. Warriors non interessati

Nonostante i giocatori nel mercato free agent siano ormai pochissimi, diverse squadre NBA sono ancora alla ricerca di veterani e/o giocatori di rotazione utili a competere durante la prossima annata. Tra le guardie più interessanti ancora disponibili è necessario fare il nome di Avery Bradley, unrestriced free agent dopo il rifiuto della team option di 5.9 milioni di dollari da parte degli Houston Rockets.

Tra le squadre potenzialmente interessate al giocatore erano stati citati anche i Golden State Warriors, che al momento dispongono di un roster di 13 atleti. Purtroppo per Bradley, sembra però che la squadra di San Francisco non sia interessata; come riportato da NBC Sports, l’utilizzo di un’eventuale mid-level exception da parte della squadra di Bob Myers implicherebbe infatti il pagamento di una salata luxury tax, che Golden State vorrebbe evitare.

For those clamoring for, or curious about, Avery Bradley to the Warriors: Very unlikely, I'm told. — Monte Poole (@MontePooleNBCS) August 30, 2021

Bradley ha iniziato l’ultima stagione a Miami, per poi essere scambiato ai Rockets nel trade package per Victor Oladipo; nelle 27 partite con i texani, il giocatore ha esibito medie poco incoraggianti di 6.4 punti (con il 37% dal campo ed il 33% dall’arco), 2.3 rimbalzi, 1.3 assist e 0.9 palle rubate in 22 minuti.

