NBA, Robert Horry: “Senza infortuni, Yao Ming sarebbe uno dei migliori di sempre”

Yao Ming è sicuramente uno dei giocatori più iconici della storia NBA. Con i suoi 2.29 m di altezza, la prima scelta del Draft 2002 ha infatti esibito nel corso degli anni il suo repertorio cestistico, in grado di combinare una potenza fisica pura a delle doti tecniche inimmaginabili per un giocatore di una stazza simile.

Purtroppo, la carriera del cestista cinese è stata deragliata da una serie di infortuni chilometrica, che lo ha costretto al ritiro a soli 30 anni nel 2011. I rimpianti non sono mancati tra i tifosi, ma neanche tra i giocatori stessi, chiedere a Robert Horry. In un’intervista al podcast The Road Trippin’, il 7-volte campione NBA ha descritto così la sua esperienza contro l’allora centro dei Rockets:

Ricordo la prima partita che abbiamo giocato contro i Rockets, in cui era per la prima volta a fianco di Shaquille O’Neal. Tutti sanno quanto sia alto Shaq, ma vedendoli a confronto ci siamo detti ‘cavolo, questo è anche più alto di Shaq’. […] Era molto informato sulla storia del basket, e credo sia una cosa che la gente non ha mai considerato: il suo IQ [cestistico]. Senza infortuni, sarebbe uno dei migliori di sempre, perché sapeva giocare davvero bene. Era molto tecnico ed intelligente.

Difficile contraddire le parole di Horry; senza problemi fisici, Yao Ming avrebbe probabilmente dominato i parquet della lega senza particolari problemi.

