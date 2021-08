NBA, Nets e DeAndre Jordan lavorano ad un buyout. Lakers alla finestra

Secondo quanto riportato da Shams Charania e Alex Schiffer di The Athletic, i Brooklyn Nets e DeAndre Jordan starebbero lavorando per trovare un accordo sul buyout.

Jordan, che ha ancora due anni (per $19.7 milioni) di contratto ha firmato con i Nets nel 2019 assieme agli amici Kevin Durant e Kyrie Irving ma la sua esperienza al di là del ponte è stata alquanto deludente. Talmente deludente che l’ex Los Angeles Clippers, durante la post season, ha perso addirittura il posto nelle rotazioni di coach Steve Nash.

Sebbene Jordan sia ancora un più che discreto rimbalizista, la sua presenza difensiva non è più paragonabile a quella di qualche stagione fa e comunque non è più ritenuta sufficiente dallo staff tecnico dei Nets. Da lì la decisione di raggiungere un accordo per interrompere il rapporto.

Qualora tale accordo dovesse concretizzarsi, i giorni da free agent di Jordan potrebbero non essere molti, in quanto, sempre secondo Charania e Schiffer, i Los Angeles Lakers sarebbero interessati a metterlo sotto contratto.

Nell’idea di coach Frank Vogel, l’ex Clips sarebbe perfetto per dividersi i minuti da centro con Dwight Howard non costringendo così Anthony Davis a giocare da 5.

Al momento si tratta di fantamercato ma nei prossimi giorni, quella che oggi è solo una teoria, potrebbe trasformarsi in realtà.

