NBA, Danny Green: “Partenza di Simmons? Soffriremmo in difesa”

Le voci che danno per certa la partenza di Ben Simmons dai Philadelphia 76ers si fanno sempre più insistenti. Gli stessi compagni di squadra non hanno nascosto cosa si aspettano dal giocatore, accennando al fatto che tra le parti interessate si può arrivare a una definitiva rottura.

Per molti General Manager della lega la partenza di Simmons è solo una questione di tempo, per questo motivo si è già iniziato a ipotizzare chi potrebbe essere il suo sostituto e che impatto avrà la sua partenza sul team.

A tal proposito, in una recente intervista Danny Green ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Poi ha continuato:

“In difesa probabilmente sarò il difensore principale. Non dico che per me sia un problema, ma se Simmons dovesse partire, saremmo con un difensore in meno. Tobias è stato fantastico per noi in difesa, ma per tutta la squadra Ben doveva essere il DPOY di quest’anno, senza mancare di rispetto a Rudy Gobert che ha fatto tre grandi stagioni. Senza Ben cambierà molto per noi, sia in difesa che in attacco. Per il futuro, tutto dipende da chi otterremo in cambio.”