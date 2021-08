Mercato NBA, Darren Collison vicino al rientro nella lega?

Dopo aver abbandonato la NBA, per Darren Collison potrebbe esserci un clamoroso ritorno, dalle parti di Los Angeles. La guardia veterana, infatti, svolgerà un workout con gli Warriors in questa settimana. A riportare la notizia Monte Poole di NBC Sports. Un’opportunità per entrambi, con la franchigia californiana alla ricerca di un altro ball-handler.

In 76 presenze con gli Indiana Pacers nel 2018-19, Collison ha avuto una media di 11.2 punti e 6.0 assist e ha giocato 28.2 minuti a sera. Dopo la stagione poi, Collison si è ritirato nel giugno 2019, citando la sua fede e le sue aspirazioni di concentrarsi sull’aiutare quelli meno fortunati di lui. Queste le parole di Collison due anni fa, riguardo il suo ritiro:

“Mentre amo ancora il basket, so che c’è qualcosa di più importante, che è la mia famiglia e la mia fede. Sono uno dei Testimoni di Geova e la mia fede significa tutto per me. Ricevo così tanta gioia dal fare volontariato per aiutare gli altri e partecipare a un ministero mondiale. La gioia che provo è ineguagliabile. Detto questo, ho deciso di ritirarmi dall’NBA.”

Gli Warriors hanno ancora a disposizione un posto per il roster in vista della prossima stagione. Il primo nome in cima alla lista, ad oggi, è quello di Gary Payton II, grazie alle ottime prestazione offerte in Summer League. A seconda di come andrà l’allenamento con i californiani questa settimana, Collison potrebbe però scalzare le gerarchie ed essere il prescelto per quel 15esimo e ultimo slot del roster.

