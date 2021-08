NBA, Julius Erving commenta l’offseason dei 76ers

Julius Erving, leggenda dei Philadelphia 76ers, recentemente ha espresso il suo parere sulle mosse di mercato dei 76ers e sulla loro uscita dai Playoff. Infatti, dopo un’ottima regular season, la compagine di River è stata eliminata al secondo turno dei Playoff, contro gli Atlanta Hawks. Subito dopo la sconfitta sono iniziate a circolare voci che sostenevano un possibile addio di elementi importanti della squadra, uno su tutti Ben Simmons. Ma, giunti quasi ai primi di settembre, la franchigia non ha mosso nessuna delle sue tre stelle.

Julius Erving ha affermato che secondo lui la squadra rimarrà similmente quella dell’anno scorso e che si potrà effettivamente puntare in alto con quel tipo di roster. Queste le sue parole rilasciate a CBS:

“I fan stanno aspettando con ansia la stagione NBA. Vorrebbero vedere la loro squadra in cima nella classifica. C’è stato il caso Ben Simmons, ma alla fine sembra che la squadra rimarrà quella dell’anno scorso, con il suo big three: Joel Embiid, Ben Simmons e Tobias Harris. Penso che dovrebbero aggiungere solo qualche innesto, giocare un altro anno avendo come capo allenatore Doc Rivers, poiché l’anno scorso era il suo primo anno e ci vuole del tempo per capire come poter ottenere il massimo dai propri giocatori.”

Successivamente sulla fine dei Playoff:

“Penso che siano scontenti per come è finita la stagione. Sinceramente i 76ers erano i favoriti per passare il turno ma Atlanta ha stupito tutti. Poche annate fa sono arrivati in gara 7 contro i Toronto Raptors e poi Kawhi Leonard ha segnato quel tiro. Ci vuole anche un po’ di fortuna per accedere alle finali. Bisogna sempre rimanere concentrati e giocare al meglio e non pensare agli arbitri che non decidono il risultato di una partita… sono i giocatori a farlo.”