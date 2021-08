CJ McCollum: “Molti giocatori vogliono il titolo NBA, io preferisco la felicità”

Il mercato NBA chiuso dai Portland Trail Blazers non si può definire certo soddisfacente, con l’arrivo di giocatori non propriamente di primo piano come Cody Zeller, Ben McLemore e Tony Snell, oltre al rinnovo di Norman Powell. È abbastanza per vincere il titolo? Non è chiaro cosa pensi Damian Lillard, ma CJ McCollum sembra essere comunque fiducioso. Quando gli è stato chiesto se pensa di poter davvero lottare per il titolo con i Blazers la prossima stagione, lui ha risposto così a Bleacher Report:

“Penso che ogni volta che entriamo in campo abbiamo la possibilità di vincere un titolo. Se non hai questa mentalità, allora non dovresti giocare in NBA. È la mia mentalità ogni anno: competere ai massimi livelli, concentrarmi su me stesso per essere la migliore versione come giocatore e provare a vincere. Detto questo, sento che ogni anno abbiamo la possibilità di vincere un titolo. Ma nella NBA ci sono anche tanti fattori che entrano in gioco: tanta fortuna, tempismo giusto e giocatori sani nei momenti chiave. Devi riposarti nei momenti giusti. Il tempismo è importante. Ci sono tante squadre che sono date per favorite ad inizio stagione, ma devi riuscire ad arrivare ai Playoff senza infortuni, altrimenti non hai scampo”

A 31 anni Damian Lillard è ossessionato dal titolo, ma CJ McCollum – che compirà 30 anni tra 15 giorni – in un momento in cui i giocatori cambiano squadra per andare a caccia di un anello, sembra dare più importanza ad altro:

“Non posso parlare per tutti i giocatori, ma penso che storicamente i giocatori facciano ciò che li rende felici. Penso che sia lo scopo della vita, fare ciò che ti rende felice. Se la felicità per te è andare in una certa squadra, in un certo mercato, ci sono molte ragioni per cui un giocatore prende una decisione di questo tipo. Penso che la felicità sia il fattore principale che muove molte cose. Ovviamente vincere un titolo è importante per tanti giocatori, ma penso che alla fine un individuo stia solo cercando di capire quale sia la sua felicità. Io, personalmente, scelgo la felicità. Scelgo la comodità. Scelgo ciò che è meglio per la mia famiglia e per me stesso. Penso che la maggior parte dei giocatori prenda le proprie decisioni basandosi solo su questo”

Leggi Anche

NBA, Patty Mills pronto alla nuova stagione

NBA, Shaq condivide la sua Top 10 dei migliori centri di sempre

NBA, Nate McMillan commenta il ritorno di Nick Van Exel ad Atlanta