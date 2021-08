Mercato NBA, Kevin Love pronto all’addio da Cleveland: c’è Brooklyn

C’è un domino di mercato da tenere sott’occhio e si tratta dei lunghi veterani pronti a cambiare squadra. Se, da una parte, troviamo conferme rispetto ad un possibile accordo di buyout tra DeAndre Jordan e Brooklyn Nets, dall’altra – in quel di Cleveland – la stessa situazione si sta presentando con Kevin Love e la franchigia dell’Ohio.

Non è una novità il possibile addio da parte del lungo dei Cavaliers, da ormai diversi mesi in rotta con il front office per il suo desiderio di lottare per il titolo NBA. Cleveland accoglierebbe di buon grado il taglio di Love per dare focus allo sviluppo dei propri giovani e procedere alla ricostruzione, passo dopo passo.

Ebbene, se le parti dovessero arrivare al buyout, alla finestra sembrano esserci i Brooklyn Nets. Con i Cavs, Love ha altri 2 anni e 60 milioni di dollari rimasti sul suo contratto (un quadriennale da 120 milioni di dollari firmato 3 anni fa, ndr), ma il giocatore potrebbe decidere di rinunciare ad una fetta corposa per rendersi libero. La scorsa stagione, lo ricordiamo, Love ha giocato solo 25 partite a causa di un infortunio al polpaccio.

Nel 2019-20 ha viaggiato con una media di 17.6 punti, 9.8 rimbalzi e 3.2 assist a partita in 56 presenze. Invitato a unirsi al Team USA per Tokyo, è stato rapidamente tagliato da Jerry Colangelo, che lo ha sostanzialmente etichettato come fuori forma per la competizione.

