Mercato NBA, i Lakers ci ripensano: possibile ritorno di Rondo?

Secondo le ultime notizie ufficiali, il futuro di Rajon Rondo potrebbe non essere molto lontano dai Los Angeles Lakers. Dopo una stagione parecchio complicata disputata con la maglia dei Los Angeles Clippers e degli Atlanta Hawks, attualmente il giocatore è ai Memphis Grizzlies in attesa del buyout. Di fatto la squadra non punta su di lui, il che ha attirato subito l’attenzione delle avversarie, in particolare la compagine gialloviola.

Proprio con i Lakers, infatti, Rondo ha vinto il titolo nel 2020, una stagione disputata senza sbavature e che ha permesso a tutta la squadra di trarne grandi soddisfazioni. Lo stesso allenatore, coach Frank Vogel, lo ha elogiato per le sue doti cestistiche e l’importanza del suo sostegno in quella stagione:

“Ci manca parecchio un giocatore come Rondo. È stato una parte fondamentale del lavoro fatto per la conquista del titolo nel 2020, cruciale nel creare la giusta cultura sportiva nel nostro spogliatoio.”

Con queste parole, Rondo aspetta solamente la cessione e una nuova chiamata per un contratto. Attualmente sembra che i Lakers siano i favoriti e i più intenzionati a portare nel roster un altro veterano di valore.

D’altra parte, stando a quanto affermato dall’allenatore stesso, ai Lakers manca un giocatore in grado di muovere la palla e creare azioni di gioco che coinvolgano tutti i giocatori sul campo. L’arrivo di Russell Westbrook non ha facilitato la cosa. Nonostante le triple doppie è risaputo che il giocatore ha una capacità realizzativa basata sulle proprie capacità, quindi spesso priva del supporto dei compagni. Per questo motivo l’arrivo di Rondo garantirebbe una miglior circolazione di palla e un maggior numero di punti realizzati grazie ad azioni da lui stesso create.

