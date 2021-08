Mercato NBA, i Philadelphia 76ers tagliano Anthony Tolliver

Nessuna sorpresa per la decisione dei Philadelphia 76ers di tagliare Anthony Tolliver. Firmato alla fine della scorsa stagione, il minimo salariale da 2.69 milioni di dollari si sarebbe trasformato in un contratto garantito fosse riuscito a rimanere nel roster nella giornata di oggi. Così non è stato, con la franchigia di Morey che ha deciso di liberare il giocatore.

Tolliver ha giocato solo 11 partite di stagione regolare nella scorsa annata, viaggiando a 1.6 punti di media, tirando con il 23.5% dal campo e il 28.6% dalla lunga distanza. Ai playoff ha totalizzato meno di 2 minuti ad allacciata di scarpa.

I Sixers hanno solo 16 giocatori a roster, incluso un two-way contract. La franchigia può quindi procedere ancora con l’inserimento di altri 4 contratti in vista del training camp di fine settembre. Haywood Highsmith è stato invitato al training camp e Paul Reed possiede invece un non garantito, ma data la sua Summer League ci sono buone probabilità che sia in squadra per iniziare la stagione.

The 76ers are waiving forward Anthony Tolliver, sources tell @TheAthletic @Stadium. Tolliver's guarantee date was today. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2021

