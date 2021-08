La NBA emana nuove direttive riguardo la vaccinazione

Recentemente, la NBA ha informato tutte le squadre che tutto il personale di ogni franchigia della lega – e che lavora entro 15 piedi da giocatori o arbitri durante le partite – dovrà essere completamente vaccinato. Queste le informazioni riportate da ESPN.

La direttiva riguarda specificamente allenatori, membri del front office e trainer. Ciò però riguarda anche tutti coloro che svolgono altre funzioni vicino al campo da gioco, come telecronisti, fotografi e personale di sicurezza. Non solo loro, ma anche addetti al cibo e bevande, addetti agli spogliatoi e alle attrezzature e lo staff medico. Per quanto riguarda i giocatori è ancora in corsa la trattativa con la NBPA.

La lega nel frattempo ha fissato una scadenza che sarà il 1 ottobre. In quella data il personale della squadra deve essere completamente vaccinato. Chiaramente, l’obiettivo della NBA è quello di riaprire in sicurezza tutte le arene di gioco e questo potrà essere raggiunto solo con una elevata copertura vaccinale di tutti gli attori in gioco.

