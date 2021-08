NBA, Patty Mills pronto alla nuova stagione

Un gran colpo che non tutti si aspettavano è sicuramente l’arrivo di Patty Mills ai Brooklyn Nets, un’occasione che permetterà a entrambe le parti di raggiungere importanti obiettivi durante la prossima stagione.

L’ex giocatore dei San Antonio Spurs sarà legato alla franchigia per i prossimi due anni grazie ad un contratto da 12 milioni di dollari. Si aggiunge così un altro ottimo elemento in grado di dare un sostegno non indifferente a Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant, pronti a rincorrere il titolo.

Queste le parole di Mills dopo l’arrivo a Brooklyn:

«E‘ emozionante sentire che giochi per il titolo ogni volta che metti piede sul parquet. Ogni giorno lavori con un obiettivo nel mirino. Inizia nello spogliatoio, fuori dal campo. Per me è una grande opportunità di far parte di un gruppo già consolidato. Quello che posso portare, da un ambiente dove c’è una vera cultura del guadagno, sono leadership ed esperienza.”

Inoltre, il giocatore ha anche avuto modo di parlare con la stella Kevin Durant:

“La mia conversazione con lui era così pura e sincera. Ci siamo scambiati alcune opinioni sulla pallacanestro, è un vero professionista. E‘ stato eccitante per me sapere che c’è un’opportunità di provare ad essere quello che sono.”

E infine, non poteva mancare una conversazione stimolante con coach Steve Nash:

“Con lo stile e la libertà che ha praticato così bene, penso che riuscirò ad emergere in mezzo ad alcuni dei migliori giocatori del mondo. Fin da quando giocava ho sempre tenuto d’occhio i suoi movimenti, il suo stile, il modo in cui usa la palla. Ho lavorato a stretto contatto con lui in passato, approfondendo i dettagli di ciò che ci vuole per riuscire a imparare qualcosa sul gioco e sul tuo corpo. Non sono il giocatore più grande o più grosso dell’NBA, quindi sono queste piccole cose che ti permettono di continuare a migliorarti. E‘ il genere di cose che impari da Steve, o da Manu Ginobili.”

