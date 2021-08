NBA, Shaq condivide la sua Top 10 dei migliori centri di sempre

Shaquille O’Neal è senza dubbio uno dei giocatori più dominanti della storia NBA. Sin dal suo arrivo nella lega, infatti, Shaq ha dominato i tabelloni, con movimenti in post e schiacciate a volte ai limiti del regolamento; non è un caso che l’Hall of Famer abbia collezionato 4 trofei Larry O’Brien (di cui 3 da protagonista assoluto con i Lakers, insieme ad un certo Kobe Bryant) ed un MVP nella sua carriera, guadagnando inevitabilmente il rispetto di tutti i suoi colleghi.

Lo stesso Shaq ha però imparato a rispettare quelli che una volta erano i suoi avversari ed i suoi predecessori. In un post da poco pubblicato su Instagram, infatti, O’Neal ha stilato la propria Top 10 dei migliori centri di sempre; anche se il #34 dei Lakers ha dovuto includersi (meritatamente), la leggenda NBA ha dimostrato in un certo senso anche la propria umiltà, escludendosi dalla Top 3 della classifica.

Ecco quindi i 10 migliori centri di sempre secondo Shaquille O’Neal:

Kareem Abdul-Jabbar Wilt Chamberlain Bill Russell Shaquille O’Neal Hakeem Olajuwon Moses Malone David Robinson Patrick Ewing George Mikan Bill Walton

Anche un mostro sacro del basket come Shaq ha quindi dovuto inchinarsi di fronte al trio Kareem-Chamberlain-Russell, che ha sostanzialmente dominato tutta l’era NBA “pre-moderna”. Interessante poi il tributo a George Mikan, altra leggenda del basket in bianco e nero troppo spesso dimenticata dai tifosi dei Lakers (e dal mondo NBA in generale).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DR. SHAQUILLE O’NEAL Ed.D. (@shaq)

