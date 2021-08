NBA, Charles Barkley loda l’offseason dei Chicago Bulls

Dopo aver acquisito Nikola Vucevic alla trade deadline dello scorso marzo, i Chicago Bulls hanno continuato la loro rivoluzione interna durante la free agency, mettendo sotto contratto Lonzo BalleDeMar DeRozan. La squadra dell’Illinois ha quindi tentato un all-in, con la speranza di raggiungere i Playoff (che mancano dal 2017) e potenzialmente competere in una Eastern Conference ricca di outsider. I pareri all’interno della lega sulla strategia di Chicago sono contrastanti, ma a quanto pare il front office della franchigia ha guadagnato un supporter in Charles Barkley, Hall of Famer e leggenda NBA.

L’ex-giocatore ha infatti detto la sua in un’intervista ad ESPN Chicago, sottolineando il potenziale della squadra dopo i colpi di questa offseason:

Il pronostico di Barkley è ambizioso, ma certamente non assurdo: dopo aver aggiunto pezzi importanti alla propria rotazione (tra cui anche Alex Caruso, che ha contribuito in più di una circostanza ai successi dei Lakers), l’aspettativa del front office non può che essere raggiungere i Playoff.

Sarà interessante capire se il trio LaVine-DeRozan-Vucevic riuscirà a trovare un’intesa offensiva tale da arginare le evidenti lacune difensive che hanno caratterizzato il gioco di Chicago negli ultimi anni; Ball e Caruso saranno sicuramente utili da questo punto di vista, ma per raggiungere la postseason servirà qualcosa di più a livello collettivo (a partire dal coaching).

Interesting opinion from Charles Barkley about the Bulls on @WaddleandSilvy: "I'll be totally shocked if they don't make the playoffs. And I'm not just saying this … I think it's fair to say the Chicago Bulls have had the best offseason in the NBA."

— Nick Friedell (@NickFriedell) August 26, 2021