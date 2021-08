NBA, Banchero, Procida e Canka inseriti nella Top 100 di ESPN per il Draft 2022

Dopo la convincente spedizione alle Olimpiadi, la pallacanestro italiana ha dei nuovi motivi per sorridere. Nell’ultimo mock draft stilato da ESPN, infatti, ben tre italiani sono stati indicati tra i migliori prospetti NBA per il Draft 2022: Paolo Banchero, Gabriele Procida e Abramo Canka. I nostri connazionali sono inoltre riusciti ad entrare nella Top 60, altro buon segno in vista della selezione dell’anno prossimo.

Tra i tre giovani atleti Banchero è sicuramente il più quotato, tanto che gli stessi scout di ESPN indicano al momento l’ala classe 2002 come potenziale prima scelta (anche se per ora il mock draft si limita alla seconda posizione). Nato e cresciuto a Seattle – ma con passaporto italiano grazie al padre Mario – Banchero giocherà l’anno prossimo a Duke, uno dei college più prestigiosi degli Stati Uniti dal punto di vista cestistico.

La 41esima posizione del tabellone è poi occupata da Gabriele Procida, passato da poco alla Fortitudo Bologna dopo l’esperienza a Cantù. La gurdia 19enne ha da poco firmato un triennale con gli emiliani, che però lascia la porta aperta ad un eventuale trasferimento oltreoceano.

Al 56esimo posto della lista troviamo infine Abramo Canka, cresciuto cestisticamente alla Stella Azzurra Roma e ora al Nevezis, squadra del campionato lituano.

Anche se in un anno possono cambiare molte cose (soprattutto nel mondo degli scout NBA e dei mock draft), vedere tre italiani tra i migliori prospetti a livello internazionale non può che essere un segnale incoraggiante per la nostra pallacanestro; il futuro del basket italiano sembra essere in buonissime mani.

