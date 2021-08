NBA, Nate McMillan commenta il ritorno di Nick Van Exel ad Atlanta

Nick Van Exel ha comunicato la sua decisione di voler tornar agli Atlanta Hawks, unendosi allo staff del coach Nate McMillan. Negli ultimi due anni, Van Exel ha svolto per lo più il ruolo di scout per i Dallas Mavericks, ma è una personalità già conosciuta dalle parti di Atlanta, dato il compito svolto come responsabile dello sviluppo dei giocatori dal 2010 al 2012. Coach McMillan ha commentato così la nuova aggiunta a suo staff.

“Da quando la sua carriera è terminata, Nick è stato davvero efficiente nell’aiutare le giovani guardie delle squadre per cui ha lavorato, parecchie sono addirittura diventate All-Stars.” “Pensiamo che potrà essere una grande aggiunta al nostro nucleo di giovani guardie, in modo che possano continuare ad ottenere progressi nel loro percorso di crescita.”

Gli Hawks hanno in squadra diversi giocatori le cui caratteristiche rientrano nei parametri del lavoro di Van Exel, tra cui ovviamente Trae Young, ma anche Kevin Huerter, Cam Reddish e De’Andre Hunter.

Nick Van Exel ha già avuto delle esperienze come vice sia ai Memphis Grizzlies, sia ai Milwaukee Bucks, ed è stato head coach in G-League dopo essere stato un anno assistente ai Texas Southern.

