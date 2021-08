NBA, DeMar DeRozan su Lonzo Ball: “Il suo QI è incredibile”

DeMar DeRozan e Lonzo Ball sono stati i colpi di mercato estivi dei “nuovi” Chicago Bulls. I due giocatori nativi di Los Angeles hanno raggiunto i Bulls via free agency, e andranno a formare, insieme a Zach LaVine e a Nikola Vucevic, il quintetto titolare della squadra, che ora ha ambizioni da Playoff. DeRozan ha preso parte a un’intervista con Gilbert Arenas nel suo nuovo show “No Chill with Gilbert Arenas”, in cui ha parlato del suo nuovo compagno Lonzo Ball:

“Ho visto Lonzo arrivare e sono stato un suo sostenitore fin dalla high school, vedendolo crescere qui a Los Angeles. Non è ancora sbocciato in tutto il suo potenziale. Il suo QI cestistico in campo è incredibile. Essendo un playmaker, un vero e proprio generale, le sue tendenze in campo sono fantastiche.”

DeMar DeRozan ha firmato un triennale da 85 milioni di dollari complessivi con i Chicago Bulls. La guardia veniva da tre stagioni ai San Antonio Spurs in cui non è più riuscito ad ottenere i risultati visti a Toronto. Per lui Chicago è un’occasione di riscatto, così come per Lonzo Ball. L’ex Lakers non è riuscito ad affermarsi a LA, per poi essere spedito a New Orleans nella trade per Anthony Davis. Ora Lonzo potrà mostrare tutto il suo potenziale secondo DeRozan:

“Sono stati anni un po’ difficili quelli in cui è entrato nella lega e ora finalmente è stato ricompensato, sapendo di andare dove c’è qualcuno che crede in te, ora può sentirsi libero ed essere se stesso.”

