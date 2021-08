NBA, i Milwaukee Bucks rinnovano Budenholzer

I Milwaukee Bucks, dopo la vittoria del titolo contro Phoenix, hanno deciso di rinnovare il contratto di Mike Budenholzer. Lo ha riportato ESPN, che ha fatto sapere anche che l’estensione contrattuale ha allungato il contratto dell’head coach per altre tre stagioni. Budenholzer, che stava entrando nel suo ultimo anno di contratto, rimarrà quindi sulla panchina dei Bucks almeno fino al 2024-25. Poco dopo la notizia del rinnovo l’allenatore ha rilasciato una dichiarazione:

“La riconoscenza che ho per essere parte dei Bucks è difficile da esprimere. I giocatori costruiscono i successi dentro e fuori il campo. Noi abbiamo i giocatori migliori e io gliene sono grato. Sono cresciuti, noi siamo cresciuti insieme durante le ultime tre stagioni. Non vediamo tutti l’ora di tornare a lavorare e affrontare la grande sfida di competere nuovamente per il titolo NBA. Continuiamo a migliorarci, a costruire una grande squadra e a fare un grande lavoro dentro e fuori il campo”

Alla guida dei Milwaukee Bucks, Budenholzer ha portato Giannis e compagni alla vittoria del titolo nell’ultima stagione, oltre ad avere avuto il miglior record di regular season nel 2018-19, quando ha vinto per la seconda volta il premio di Allenatore dell’anno, e nel 2019-20. Il legame tra l’head coach e la franchigia del Wisconsin è molto forte, e lo ha sottolineato anche Jon Horst, general manager della squadra:

“Bud è un grande allenatore e un fantastico collega con cui lavorare ogni giorno per costruire una squadra che vuole competere costantemente per gli anelli. Siamo estremamente grati per la leadership che Bud ha, e non vediamo l’ora di costruire sul successo che abbiamo avuto nelle ultime tre stagioni e ci congratuliamo con Bud per questa meritata estensione”