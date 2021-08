I Boston Celtics e il loro neo acquisto Josh Richardson hanno concordato un’estensione del suo attuale contratto di un altro anno: con questo nuovo accordo, l’ex giocatore dei Dallas Mavericks guadagnerà 24 milioni nei prossimi due anni.

Richardson opted into the 2021-22 season ($11.6M) prior to his trade from Dallas to Boston, and now tacks on another year with the Celtics. https://t.co/TlVfCfnxvk

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 23, 2021