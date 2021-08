NBA, Monty Williams parla della Western Conference: “Rockets e Kings? Sono affamati”

La scalata dei Phoenix Suns negli ultimi due anni è stata veramente imperiosa. Solo nel 2019 la franchigia dell’Arizona aveva finito la stagione con il peggior record della Western Conference (19 vittorie e 63 sconfitte). Ma, sotto la guida di Monty Williams, i Suns hanno ribaltato completamente i rapporti di forza arrivando fino alle Finals. Una risalita nelle gerarchie della NBA resa possibile anche dalla crescita di Devin Booker e DeAndre Ayton, oltre ovviamente all’arrivo di Chris Paul da OKC.

Intervistato da Sam Amick per The Athletic, Monty Williams ha parlato del futuro di Phoenix e delle possibili rivali nella Western Conference. L’head coach dei Suns si è concentrato in particolare sui Sacramento Kings e sugli Houston Rockets. Due squadre che, a suo parere, potrebbero essere le sorprese della prossima stagione:

“Ogni anno la Western Conference è difficile. E sai, nessuno aveva previsto il nostro arrivo alle Finals. Alcuni non ci davano nemmeno ai Playoff, anche se era appena arrivato Chris [Paul]. Quindi queste cose non mi preoccupano per niente, perché devi giocare le partite e devi soffrire durante le partite. Non vinci solamente perché qualcuno ha detto che avresti vinto. Vinci perché scendi in campo e dai tutto quello che hai. E noi lo abbiamo provato. Questo però non sminuisce le squadre della nostra Conference. Sto guardando molto attentamente le squadre che sono affamate come lo eravamo noi l’anno scorso, ad esempio i Sacramento Kings. Quella è una squadra di cui sentirete parlare nella prossima stagione. E poi Houston. Ho visto tutte le aggiunte che hanno fatto”

Gli Houston Rockets sono in particolare tra le squadre che si sono mosse meglio in questa offseason. Ripartendo dopo l’addio di James Harden, andato via trade ai Nets, la franchigia texana ha scelto di ricostruire totalmente, e a fianco di giovani molto talentuosi come Jalen Green e Alperen Sengun ci saranno veterani esperti come John Wall, Eric Gordon e Christian Wood.

Leggi anche:

NBA, Monty Williams sul blitz nello spogliatoio di Milwaukee: “È stato Giannis a portarmi dentro”

Le 10 stelle NBA più “sottopagate” nella storia moderna secondo Bleacher Report

NBA, Allen Iverson: “Jordan? La prima volta che l’ho visto non ci credevo”