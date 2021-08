NBA, Nerlens Noel fa causa a Klutch Sports e Rich Paul per 58 milioni di dollari

Il centro dei New York Knicks, Nerlens Noel ha avviato le pratiche per fare causa al suo ex agente Rich Paul, e all’agenzia Klutch Sports, sostenendo di aver perso circa 58 milioni di dollari. Il momento in cui il giocatore avrebbe perso questi soldi, è datato 2017. Durante la free agency di quell’anno infatti, Noel era restricted free agent con i Dallas Mavericks, dopo aver giocato 22 partite con la maglia bianco-blu. Le medie del centro erano di 8.5 punti e 6.8 rimbalzi a partita; Nerlens Noel sostiene che in quella free agency gli furono offerti 70 milioni in 4 anni dai Mavs.

Al tempo, il centro nativo di Everett, aveva da poco cambiato agente, licenziando Happy Walters e assumendo proprio Rich Paul, conosciuto alla festa di compleanno di Ben Simmons, uno tra i tanti facenti parte della scuderia di Klutch Sports. Paul consigliò all’attuale #3 dei Knicks di firmare un contratto annuale, per puntare ad avere più soldi. Nella stagione successiva però, Noel si infortunò al dito, saltando ben 42 partite e abbassando non solo le statistiche, ma anche tutta l’attenzione che c’era intorno al suo nome.

All’interno della causa, viene inoltre specificato come nessuno all’interno di Klutch Sports abbia dato importanza alla sua free agency, e che a causa dell’agenzia non sia riuscito a firmare un contratto pluriennale. Per la cronaca, dopo l’ultima stagione Nerlens Noel ha tagliato i ponti anche con Rich Paul.

Leggi anche:

NBA, Gary Vitty: “Kobe mi ha insegnato che il talento è sopravvalutato”

NBA, Monty Williams sul blitz nello spogliatoio di Milwaukee: “È stato Giannis a portarmi dentro”

Mercato NBA, George Hill firmerà con i Bucks