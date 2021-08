LaMelo Ball ha chiuso positivamente la sua prima stagione NBA, vincendo anche il premio di Rookie Of the Year. Un successo che lo porta sotto le luci della ribalta e, tra le varie uscite, c’è anche l’intervista della scorsa settimana a GQ dove LaMelo dichiara di essere migliore di suo fratello Lonzo.

"I want to be here for a long time."

––LaMelo Ball (@MELOD1P) on bringing a title to the Charlotte @Hornets https://t.co/idzcQae9GX https://t.co/kaKLDXaI1M

— GQ Sports (@GQSports) August 23, 2021