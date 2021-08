NBA, CJ McCollum parla di Damian Lillard: “Vuole vincere, è all in”

Questa offseason è stata particolarmente travagliata per Portland, che ha a lungo temuto l’addio dell’uomo franchigia Damian Lillard. Dame era stato molto vicino a chiedere la trade al termine della passata stagione. Arrivato a questo punto della sua carriera vuole infatti finalmente competere per l’anello, anche se questo dovesse significare dire addio a Portland, la sua casa negli ultimi nove anni. Ma, almeno per ora, sembra quasi certo che Dame Time inizierà la prossima stagione in maglia Blazers.

Ne è sicuro anche il suo compagno di squadra con cui da ormai otto anni condivide il backcourt: CJ McCollum. Il nuovo presidente della NBPA (il sindacato dei giocatori della lega), ospite di Adrian Wojnarowski al The Woj Pod, ha, tra gli altri argomenti, parlato anche del futuro di Lillard e dei Portland Trail Blazers:

“Non voglio parlare a posto suo, ma abbiamo un’amicizia stretta. Io e lui parliamo ogni giorno, ci sentiamo, condividiamo meme o video, abbiamo delle conversazioni serie riguardo la stagione, cosa ci serve per vincere, cosa ci serve per portare a casa un titolo. Sono abbastanza certo di quello che sta pensando. E credo che il suo obiettivo sia vincere l’anello. Credo che sia quello che tutti vogliamo. Vogliamo metterci nella posizione migliore per vincere un titolo. Ma, lo dico, lui è all in. A questo punto della carriera lui è veramente all in. Vuole davvero solo vincere”

Ancora non sappiamo con certezza quale sarà il futuro di Damian Lillard. Se infatti Dame non ha mai ufficialmente chiesto la trade finora, non ha mai neanche detto che non lo farà in futuro. Il suo obiettivo, come ha detto CJ McCollum, è solo uno: vincere. E se la dirigenza e il coaching staff dei Blazers non saranno in grado di costruirgli attorno un roster vincente, ecco che le strade si separareranno.

