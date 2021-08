NBA, Allen Iverson: “Jordan? La prima volta che l’ho visto non ci credevo”

Giocare con o contro Michael Jordan è un’emozione non da poco, una di quelle esperienze che ti segnano la vita: lo sanno bene Allen Iverson e Al Harrington che, rispettivamente con la maglia dei 76ers e dei Pacers, hanno affrontato His Airness. Nel corso di un’intervista i due hanno ricordato, in particolare, la prima volta che hanno condiviso il campo con Jordan.

Ospiti del programma Shay Shay, condotto dall’ex giocatore di football Shannon Sharpe, i due hanno raccontato il loro vissuto di gioco con Michael Jordan, con Allen Iverson che racconta la prima volta che l’ha affrontato:

“Da bambino ero un fan dei Bulls perché giocava lì, ma quando sono arrivato in NBA erano la squadra che odiavo di più: ci prendevano in giro perché si sentivano i più forti. La prima volta che ho visto Michael è stato incredibile: come ho raccontato, appena l’ho visto non ci credevo perché non mi sembrava reale. Tutti i miei compagni mi prendevano in giro, dicevano che non sarei riuscito a giocare perché ero abbagliato dalla sua figura: è vero, ma appena c’è stata la palla a due tutto è svanito”