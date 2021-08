Non sono ancora terminati i botti di questo mercato NBA 2021. Secondo quanto riportato poco fa da Adrian Wojnarowski, infatti, Kemba Walker ha raggiunto un accordo di buyout con gli Oklahoma City Thunder ed è pronto a firmare con i New York Knicks. Nelle prossime ore l’operazione dovrebbe essere ufficializzata. Il playmaker, nativo del Bronx, farebbe così rientro nel suo Stato natio.

Walker era stato spedito ai Thunder solo qualche mese fa all’interno di una trade più allargata che aveva portato in direzione Boston anche Al Horford. Ora per Kemba è tempo di pensare al futuro: sarà il volto dei nuovi Knicks di Tom Thibodeau.

Four-time All-Star guard Kemba Walker has agreed to a contract buyout with the Oklahoma City Thunder, and upon clearing waivers, plans to sign with the New York Knicks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021