NBA, Adam Silver sul Play-in: “Ne abbiamo parlato con LeBron James”

Il torneo play-in è stato ufficialmente rinnovato per la stagione 2021-22, per la poca felicità di diversi giocatori NBA, tra cui troviamo LeBron James. Il nativo di Akron – a più riprese – si è espresso contro questo nuovo format introdotto da Adam Silver in occasione della bolla di Orlando. James, a quanto pare, ha discusso della cosa anche con lo stesso commissioner della lega, il quale ha rivelato il confronto con la stella dei Lakers:

“Ne abbiamo parlato insieme. Alla fine capisco il suo punto, soprattutto quando arrivi da una stagione lunga e hai tante partite nelle gambe. Giocare ancora di più non è una cosa che ti rallegra, ma ora penso che capisca anche le nostre motivazioni.”

Detto questo, Silver si è detto disponibile e aperto al cambiamento, dovessero arrivare altre lamentele da parte dei giocatori:

“Il sindacato dei giocatori parla a nome dei giocatori e alla fine hanno approvato questo format per la prossima stagione. Poi ci siamo detti che testare il play-in in una stagione che non fosse influenzata dalla “pandemia” sarebbe stata una cosa buona, anche per avere un’idea migliore di come può funzionare all’interno di un’annata normale. Ma se necessario, saremo pronti ad apportare le dovute modifiche.”

