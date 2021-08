Mercato NBA, Nets e Warriors interessanti a Paul Millsap

Secondo quanto riporta Mike Singer del Denver Post, due squadre sono attualmente in corsa per un possibile acquisto di Paul Millsap. Stiamo parlando di Brooklyn e Golden State. Le due compagini avrebbero manifestato il loro interesse per il 36enne. Tuttavia, sembra essere una operazione complicata per entrambe le franchigie. I Nets hanno 16 giocatori in rosa al momento e hanno già Blake Griffin e James Johnson – o anche KD – nel ruolo di ala grande. Per quanto riguarda gli Warriors hanno 13 giocatori con contratti garantiti. Nemanja Bjelica è atterrato nella “Baia” quest’estate, ma Millsap potrebbe aggiungere un po’ di profondità alla panchina.

Denver, la squadra con cui Paul ha giocato nelle ultime 4 stagioni, ha invece firmato Jeff Green durante l’offseason, un colpo importante in questo senso. Millsap nell’ultima stagione, lo ricordiamo, ha viaggiato con una media di 9 punti, 4.7 rimbalzi e 1.8 assist in 20.7 minuti di permanenza sul parquet ad allacciata di scarpa. Qualche giorno fa si era parlato anche dell’interesse dei Wolves, ma le voci si sono poi affievolite.

