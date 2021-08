NBA, Kemba Walker rivela: “Nel 2019 io e Durant vicini alla firma con New York”

Due anni fa i New York Knicks sono andati vicini ad acquisire una delle più grandi stelle NBA degli ultimi 20 anni. Secondo quanto riporta il New York Post, infatti, Kemba Walker nel 2019 voleva formare un duo con Kevin Durant ai Knicks. Tutto questo mentre erano diventati free agent e la franchigia aveva spazio salariale per firmare due giocatori con contratti max. Alla fine KD decise di unirsi a Kyrie Irving in quel di Brooklyn, mentre Walker fu costretto a firmare per Boston. Queste le parole di Kemba a riguardo:

“Sì, nel 2019 ero molto vicino alla firma, semplicemente poi la cosa non ha funzionato.”

Secondo quanto riferito, lui e i Knicks erano d’accordo sul fatto che portarlo a New York senza un altro All-Star non fosse più una buona idea. Due anni dopo, eccolo nella Grande Mela con Julius Randle, All-Star per la prima volta durante la scorsa stagione sportiva.

